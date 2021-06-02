На Львовщине разоблачили сотрудницу почты, которая украла более 800 тыс. грн

Во Львовской области женщина, устроившись на работу в почтовую компанию, создавала фиктивные платежные поручения и переводила деньги учреждения на свою банковскую карточку. Теперь ей грозит тюремное заключение.

По данным киберполиции, 53-летняя женщина работала в одной из компаний почтовой связи.

Поэтому задержана имела доступ к платежной системе учреждения. Она создавала фиктивные платежные поручения за якобы оказанные услуги.

Между тем работница проводила финансовые операции в те дни, когда осуществлялось большое количество платежных расчетов и выбирала услуги на сумму до 10 тыс. грн. Все это она делала, чтобы скрыть свои действия.

Затем подозреваемая перечисляла на собственные банковские счета деньги за несуществующие услуги.

По предварительным подсчетам, в целом она присвоила более 800 тыс. грн.

Во время обысков на работе и в дома женщины правоохранители изъяли черновые записи и платежные карты.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией на компьютерах), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод платежными карточками) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом) УК Украины.

Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Украине разоблачили финансовую пирамиду

В марте правоохранители разоблачили четырех украинцев, которые через созданный сайт предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Жертвами финансовой пирамиды стали более 55 тыс. человек, а сумма ущерба превышает 150 млн грн.