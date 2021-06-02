На Львівщині викрили працівницю пошти, яка вкрала понад 800 тис. грн

На Львівщині жінка, влаштувавшись на роботу у поштову компанію, створювала фіктивні платіжні доручення та переводила гроші установи на свою банківську картку. Тепер їй загрожує ув’язнення.

За даними кіберполіції, 53-річна жінка працювала в одній із компаній поштового зв’язку.

Тож затримана мала доступ до платіжної системи установи. Вона створювала фіктивні платіжні доручення за нібито надані послуги.

Між тим працівниця проводила фінансові операції у ті дні, коли здійснювалася велика кількість платіжних розрахунків та обирала послуги на суму до 10 тис. грн. Все це вона робила, щоб приховати свої дії.

Потім підозрювана перераховувала на власні банківські рахунки гроші за неіснуючі послуги.

За попередніми підрахунками, загалом вона привласнила понад 800 тис. грн.

Під час обшуків на роботі та вдома жінки правоохоронці вилучили чорнові записи та платіжні картки.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією на комп’ютерах), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ платіжними картками) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майна) КК України.

Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Україні викрили фінансову піраміду

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