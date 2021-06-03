Сказал, что ничего не болит и уснул: на Харьковщине из-за аппендицита умер мальчик

В харьковской больнице умер пятилетний мальчик, которого доставили с подозрением на аппендицит. По предварительным данным, причиной смерти стала интоксикация организма.

Так, 1 июня ребенка, который жаловался на сильные боли в животе, родители привезли из села Волохов Яр в хирургическое отделение Балаклейской районной больницы.

Там мальчик вместе с родителями самостоятельно поднялся на третий этаж. Они провели в медучреждении несколько часов, ожидая результатов анализов и хирурга, который проводил тогда операцию.

Впоследствии родители решили отвести ребенка в больницу в Харьков.

По информации районной радиостанции, тогда, в дороге, мальчик сказал, что у него уже ничего не болит и начал засыпать.

В Харьковской областной клинической больнице №1 информацию о смерти ребенка подтвердили.

Мальчик был самым младшим ребенком в семье, он должен был пойти в первый класс.

Ранения в тире Черкасс

19 мая умер ученик 9 класса Черкасской общеобразовательной школы №34 Артем Попов.

Накануне он травмировался в тире Детско-юношеской спортивной школы №2, расположенной в помещении Черкасской городской гимназии №9.

На лечение мальчика неравнодушные собирали средства. Девятиклассника готовы были принять в больнице за границей, однако он был нетранспортабелен.

Источник: Vgorode