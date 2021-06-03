Сказав, що нічого не болить і заснув: на Харківщині через апендицит помер хлопчик

У харківській лікарні помер п’ятирічний хлопчик, якого доставили з підозрою на апендицит. За попередніми даними, причиною смерті стала інтоксикація організму.

Так, 1 червня дитину, яка скаржилась на сильні болі в животі, батьки привезли із села Волохів Яр в хірургічне відділення Балаклійської районної лікарні.

Там хлопчик разом із батьками самостійно піднявся на третій поверх. Вони провели у медзакладі декілька годин, очікуючи на результати аналізів та на хірурга, який проводив тоді операцію.

Згодом батьки вирішили відвести дитину в лікарню до Харкова.

За інформацією районної радіостанції, тоді, в дорозі, хлопчик сказав, що у нього вже нічого не болить та почав засинати.

У Харківській обласній клінічній лікарні №1 інформацію про смерть дитини підтвердили.

Хлопчик був наймолодшою дитиною у сім’ї, він мав піти у перший клас.

Поранення у тирі Черкас

19 травня помер учень 9 класу Черкаської загальноосвітньої школи №34 Артем Попов.

Напередодні він травмувався в тирі Дитячо-юнацької спортивної школи №2, що розташована у приміщенні Черкаської міської гімназії №9.

На лікування хлопця небайдужі збирали кошти. Дев’ятикласника готові були прийняти в лікарні за кордоном, однак він був нетранспортабельний.

Джерело: Vgorode