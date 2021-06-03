Из Украины в Румынию хотели незаконно вывезти ценную статуэтку Восточный воин

Таможенники на Буковине предотвратили незаконный вывоз из Украины культурных ценностей.

Инцидент произошел на таможенном посту Вадул-Сирет. Житель Черновицкой области для пересечения границы с Румынией выбрал красную полосу движения.

Таможенники при осуществлении досмотра обнаружили незадекларированную и скрытую от таможенного контроля статуэтку Восточный воин в доспехах из металла желтого цвета и высотой 55 см.

— Согласно заключению эксперта-искусствоведа, обнаруженные марки и открытки подпадают под действие Закона Украины О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей от 21 сентября 1999 года и могут быть вывезены за пределы таможенной территории Украины на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей, — говорится в сообщении Буковинской таможни.

Но никаких разрешительных документов на право перемещения гражданин не предоставил.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а статуэтку изъяли.

В Беларусь хотели вывезти старинные медали

В начале мая Госпогранслужба Украины сообщила о попытке вывезти из Украины три древние медали датированные 1708, 1759 и 1856 годами.

Речь идет о серебряной медали в честь Ф. М. Апраксина, которую российский император Петр I приказал отчеканить за успешную охрану Петербурга, а также наградную медаль с изображением императрицы Елизаветы Петровны за 1759 и медаль 1856 с изображением Александра II под названием Коронация Александра II.

Источник: Буковинская таможня Гостаможслужбы