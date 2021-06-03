З України до Румунії хотіли незаконно вивезти цінну статуетку Східний воїн

Митники на Буковині запобігли незаконному вивезенню з України культурних цінностей.

Інцидент стався на митному посту Вадул-Сірет. Житель Чернівецької області для перетину кордону із Румунією обрав червону смугу руху.

Митники під час здійснення огляду виявили не задекларовану та приховану від митного контролю статуетку Східний воїн в обладунках з металу жовтого кольору та висотою 55 см.

— Відповідно до висновку експерта-мистецтвознавця, виявлені марки та листівки підпадають під дію Закону України Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей від 21 вересня 1999 року та можуть бути вивезені за межі митної території України на підставі свідоцтва на право вивезення культурних цінностей, – йдеться у повідомленні Буковинської митниці.

Але жодних дозвільних документів на право переміщення громадянин не надав.

За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил згідно з ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, а статуетку вилучили.

До Білорусі хотіли вивезти старовинні медалі

На початку травня Держприкордонслужба України повідомила про спробу вивезти з України три старовині медалі датовані 1708, 1759 та 1856 років.

Йдеться про срібну медаль на честь Ф. М. Апраксіна, яку російський імператор Петро І наказав викарбувати за успішну охорону Петербурга, а також нагородну медаль із зображенням російської імператриці Єлизавети Петрівни за 1759 рік та медаль 1856 року із зображенням Олександра ІІ під назвою Коронація Олександра ІІ.

Джерело: Буковинська митниця Держмитслужби