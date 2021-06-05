Приставил мачете к горлу на глазах у сына: на Харьковщине мужчина держал в заложниках бывшую

В Харьковской области в селе Гайдары экс-любовник ночью ворвался в дом бывшей, приставил к горлу огромное мачете и взял женщину в заложники. Все это происходило на глазах у их общего четырехлетнего сына.

Попал на территорию домовладения мужчина без проблем. Ведь забора нет, а дверь в доме он выбил. После чего сразу набросился на бывшую, угрожая ножом.

Однако во время нападения женщина разговаривала по телефону с подругой. Та, услышав непонятный шум, сразу вызвала полицию, ведь знала, что в доме был еще сын подруги и старенькая мама.

Ребенка с бабушкой нападающий отпустил, а вот женщину — нет. На уговоры он не реагировал и освобождать категорически отказывался.

— Переговоры велись более двух часов. На место происшествия прибыли сотрудники батальона спецназначения КОРД, которые задержали преступника. В то же время заложник был освобожден, никто не пострадал, — говорит полицейский Елена Ащеулова.

Однако, после освобождения женщина отказывается говорить о мотивах поступка своего бывшего и уверяет, что с ней и сыном все в порядке.

— Все у нас хорошо. Спасибо сотрудникам полиции за оперативное реагирование. Они устали, как и я в принципе. Все были на нервах, — благодарит заложница Елена.

В свою очередь бывшего женщины 30-летнего Дмитрия сразу задержали. Но его соседи в шоке, ведь знали мужчину, как трудолюбивого и любящего отца.

По словам односельчан, Елена и Дмитрий жили вместе около пяти лет, но полгода назад разошлись.

Дмитрий о сыне не забывал и наведывался, иногда забирал мальчика к себе. В селе говорят, что разошлись именно из-за женщины.

В суде Дмитрий просит его не арестовывать и плачет. Между тем он признал вину и раскаивается.

Он говорит, что напал на женщину, потому что узнал, что она тайком планирует переехать с его ребенком неизвестно куда.

Дмитрий уверяет, что плохого не хотел. Он больше недели не виделся с сыном, а бывшая на связь не выходила.

Поэтому приехал после работы к ней и вдруг услышал, как Елена по телефону наговаривает на него. В результате Дмитрий не выдержал, схватил мачете и бросился к дому.

Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения.

Под Киевом женщина убила мужа

В конце мая в селе Гланышев Киевской области 43-летняя женщина зарезала своего мужа, который на год старше.

Пара злоупотребляла спиртными напитками, в них также осталась совместная дочь.

Об убийстве первым узнал сосед. Утром после инцидента он прибежал в сельсовет сообщить о том, что произошло.