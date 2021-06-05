Приставив мачете до горла на очах у сина: На Харківщині чоловік тримав у заручниках колишню

На Харківщині у селі Гайдари екс-коханець вночі увірвався в будинок колишньої, приставив до горла величезне мачете і взяв жінку в заручники. Все це відбувалося на очах у їхнього спільного чотирічного сина.

Потрапив на територію домоволодіння чоловік без проблем. Адже паркану немає, а двері до будинку він вибив. Після чого одразу накинувся на колишню, погрожуючи ножем.

Однак під час нападу жінка саме розмовляла телефоном із подругою. Та, почувши незрозумілий ґвалт, одразу викликала поліцію, бо ж знала, що в будинку був ще син подруги і старенька мама.

Дитину з бабусею нападник відпустив, а от жінку – ні. На вмовляння він не реагував і звільняти категорично відмовлявся.

– Перемови велися понад дві години. На місце події прибули співробітники батальону спецпризначення КОРД, які затримали злочинця. Водночас заручника було звільнено, ніхто не постраждав, – каже поліцейський Олена Ащеулова.

Однак, після звільнення жінка відмовлялась говорити про мотиви вчинку свого колишнього і запевняла, що з нею та сином все гаразд.

– Все у нас добре. Дякую співробітникам поліції за оперативне реагування. Вони втомилися, як і я в принципі. Всі були на нервах, – дякує заручниця Олена.

Натомість колишнього жінки 30-ти річного Дмитра одразу затримали. Та його сусіди шоковані, бо ж знали чоловіка, як працьовитого та люблячого батька.

За словами односельців, Олена та Дмитро жили разом близько п’яти років, але півроку тому розійшлися.

Дмитро про сина не забував й навідувався, іноді забирав хлопчика до себе. У селі подейкують, що розлад стався саме через жінку.

У суді Дмитро просить його не заарештовувати та плаче. Між тим він визнав вину і кається.

Він каже, що напав на жінку, бо дізнався, що вона потайки планує переїхати з його дитиною невідомо куди.

Дмитро запевняє, що злого не хотів. Він більше тижня не бачився з сином, а колишня на зв’язок не виходила.

Тож приїхав після роботи до неї і раптом почув, як Олена телефоном комусь наговорює на нього. Внаслідок цього Дмитро не витримав, схопив мачете й кинувся до будинку.

Тепер чоловіку може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Під Києвом жінка вбила чоловіка

Наприкінці травня у селі Гланишів Київської області 43-річна жінка зарізала свого чоловіка, який на рік старший.

Пара зловживала спиртними напоями, у них також залишилася спільна донька.

Про вбивство першим дізнався сусід. На ранок після інциденту він прибіг до сільради повідомити про те, що сталося.