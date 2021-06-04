Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему на $700 тыс. на таможне в Волынской области.

Следствие установило, что сотрудники руководящего звена Волынской таможни получали взятки за незаконное перемещение через госграницу грузов без уплаты пошлины.

Глава одного из таможенных постов систематически собирал деньги, полученные от взяток, а затем распределял между другими правоохранительными структурами.

Правоохранители провели обыск его автомобиля и изъяли более $700 тыс наличными. Деньги преступник хранил в автомобиле, который оставил на стационарном посту.

На данный момент начато уголовное производство.

Отнимала взносы за квартиры себе

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