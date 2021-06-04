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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Хранил взятку в авто: у начальника таможни на Волыни изъяли $700 тыс.

Хранил взятку в авто: у начальника таможни на Волыни изъяли $700 тыс.

Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему на $700 тыс. на таможне в Волынской области.

Следствие установило, что сотрудники руководящего звена Волынской таможни получали взятки за незаконное перемещение через госграницу грузов без уплаты пошлины.

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Глава одного из таможенных постов систематически собирал деньги, полученные от взяток, а затем распределял между другими правоохранительными структурами.

Правоохранители провели обыск его автомобиля и изъяли более $700 тыс наличными. Деньги преступник хранил в автомобиле, который оставил на стационарном посту.

На данный момент начато уголовное производство.

Отнимала взносы за квартиры себе

В Одессе задержали главу кооператива, которая присваивала деньги ассоциированных членов предприятия, которые платили взносы за квартиры в новостройке.

Мошенница успела украсть более 24 млн грн, сообщает Государственное бюро расследований.

За это женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ГБР

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