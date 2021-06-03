Судью из Броваров приговорили к 6 годам тюрьмы за €1 тыс. взятки

3 июня Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к шести годам тюрьмы судью Броварского горрайонного суда Киевской области Анну Билык. Ей объявили обвинительный приговор за взятку в €1 тыс.

Так, ВАКС признал судью виновной в получении €1 тыс. взятки за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении.

Билык назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией ее автомобиля и земельного участка в Броварах.

Если приговор вступит в силу в течение 30 дней, то судья не сможет три года занимать должности, связанные с осуществлением правосудия.

По данным следствия, в 2017 году Билык требовала взятку у частного предприятия за разъяснение решения в его пользу по возврату изъятых фискалами 13,5 тонн дизтоплива.

Задержание заместителя председателя Черниговской ОГА

На днях ГБР задержало заместителя председателя Черниговской ОГА и его сообщника по подозрению в мошенничестве в крупных размерах.

Так, заместитель должен был обеспечивать отсутствие конкурентов и способствовать продаже гостиничного комплекса по сниженной цене.

Источник: ВАКС

Фото: Олег Новиков