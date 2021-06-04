У начальника митної служби на Волині вилучили понад $700 тис. – ФОТО

Державне бюро розслідувань викрило злочинну схему на $700 тис. на митниці у Волинській області.

Слідство встановило, що співробітники керівної ланки Волинської митниці отримували хабарі за незаконне переміщення через держкордон вантажів без сплати мита.

Голова одного з митних постів систематично збирав гроші, отримані від хабарів, а потім розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

Правоохоронці провели обшук його автівки та вилучили понад $700 тис. готівкою. Гроші злочинець сховав у автомобілі, який залишив на стаціонарному посту.

Зберігав хабар у авто: у начальника митниці на Волині вилучили $700 тис. / 2 фотографии

Наразі розпочато кримінальне провадження.

Забирала внески за квартири собі

В Одесі затримали голову кооперативу, яка привласнювала гроші асоційованих членів підприємства, що сплачували внески за квартири у новобудові.

Шахрайка встигла вкрасти понад 24 млн грн, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За це жінці загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.