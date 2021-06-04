В Одесі затримано голову обслуговуючого кооперативу, яка привласнила понад 24 млн грн шляхом зловживання службовим становищем.

Слідчі встановили, що голова одного з кооперативів Приморського району Одеси заволоділа коштами асоційованих членів підприємства, які сплачували внески за квартири у новобудові.

Ці кошти мали бути внесені на розрахунковий рахунок підприємства, але жінка витратила їх на власні потреби.

Наразі їй оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 КК України про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.

За цією статтею шахрайці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання заступника голови Чернігівської ОДА

2 червня ДБР затримало заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника за шахрайську схему із продажем готельного комплексу.

Спільник представлявся керівником готельного комплексу Слов’янський та обіцяв одному з учасників відкритих торгів, що готель гарантовано продадуть йому за зниженою ціною.

За це він просив $160 тис., які й призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА.