Чрезвычайный уровень опасности: украинцев предупредили об угрозе пожаров

В воскресенье, 6 июня, ГСЧС предупредила украинцев о повышенном уровне пожарной опасности.

Несмотря на то, что на большей части Украины пройдут дожди, а температура не превысит +25 градусов, возгорания могут возникнуть в пяти областях.

В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности наблюдается в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областях.

В свою очередь, Укргидрометцентр предупредил, что в реках Десна в Черниговской области, а также Стоход в Волынской области уровень воды превысил опасные отметки. При таких показателях, как правило, начинается частичное подтопление территорий. Синоптики предупредили, что это может нанести ущерб домам в населенных пунктах.

Погода в Украине

По словам синоптиков, 6 июня погода в Украине будет ненастной и дождливой. Почти по всей территории страны ожидаются грозы.

Столбик термометра в среднем поднимется днем до уровня +23 градуса.

В украинской столице ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до +22.