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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Надзвичайний рівень небезпеки: українців попередили щодо загрози пожеж

Вогонь, огонь, пожар, пожежа

У неділю, 6 червня, ДСНС попередила українців щодо підвищеного рівня пожежної небезпеки.

Незважаючи на те, що на більшій частині України пройдуть дощі, а температура не перевищить +25 градусів, займання може виникнути в п’ятьох областях.

Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігається у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській та Сумській областях.

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У свою чергу, Укргідрометцентр попередив, що в річках Десна в Чернігівській області, а також Стохід у Волинській області рівень води перевищив небезпечні позначки.

З такими показниками зазвичай починається часткове підтоплення територій. Синоптики попередили, що це може завдати шкоди будівлям у населених пунктах.

Погода в Україні

За словами синоптиків, 6 червня погода в Україні буде похмурою та дощовою. Майже по всій території країни очікуються грози.

Стовпчик термометра у середньому підніметься вдень до рівня +23 градусів.

В українській столиці очікуються дощі. Вдень повітря прогріється до +22.

Джерело: ДСНС

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