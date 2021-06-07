Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Двоє загинуло, п’ятеро поранені: машина зіткнулася з маршруткою неподалік Самбора

ДСНС-Рівне

Увечері неділі, 6 червня, у Львівській області сталася смертельна ДТП неподалік від населеного пункту Самбір.

Унаслідок зіткнення на дорозі Львів-Ужгород легкового авто та маршрутки двоє людей загинули на місці події. Марки машин не уточнюються.

Ще п’ятьох людей з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до найближчих медзакладів.

Читайте
Масштабна ДТП під Херсоном: постраждали шестеро дітей

Наслідки аварії було ліквідовано силами однієї машини спецтехніки, а також чотирьох співробітників місцевого управління ДСНС.

Правоохоронці встановлюють подробиці події.

Смертельна ДТП на Харківщині

Минулого тижня в Чугуївському районі Харківської області сталася ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей.

На автодорозі Чугуїв – Мілове зіткнулися автомобіль Toyota Hilux і Daewoo Lanos.

Машини рухалися назустріч одна одній і допустили лобове зіткнення.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка