Двоє загинуло, п’ятеро поранені: машина зіткнулася з маршруткою неподалік Самбора

Увечері неділі, 6 червня, у Львівській області сталася смертельна ДТП неподалік від населеного пункту Самбір.

Унаслідок зіткнення на дорозі Львів-Ужгород легкового авто та маршрутки двоє людей загинули на місці події. Марки машин не уточнюються.

Ще п’ятьох людей з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до найближчих медзакладів.

Наслідки аварії було ліквідовано силами однієї машини спецтехніки, а також чотирьох співробітників місцевого управління ДСНС.

Правоохоронці встановлюють подробиці події.

Смертельна ДТП на Харківщині

Минулого тижня в Чугуївському районі Харківської області сталася ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей.

На автодорозі Чугуїв – Мілове зіткнулися автомобіль Toyota Hilux і Daewoo Lanos.

Машини рухалися назустріч одна одній і допустили лобове зіткнення.