Хлопчик загинув у день народження: на Київщині в ДТП розбилася родина – ФОТО

На Білоцерківщині 6 червня сталася ДТП, у якій загинув 12-річний хлопчик в свій день народження.

Поліція Київщини повідомляє, що за кермом був батько дитини, який розігнався до занадто великої швидкості, не впорався із керуванням та вилетів у кювет.

Внаслідок цього авто із силою врізалось в дерево і хлопчик помер на місці до приїзду швидкої допомоги.

Батька, мати та хрещену, які також перебували в авто, госпіталізували із численними травмами.

Хлопчик загинув у день народження: на Київщині в ДТП розбилася родина / 2 фотографии

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Масштабна ДТП на Львівщині

6 червня на трасі Львів-Ужгород сталося зіткнення легкового автомобілю та маршрутного таксі, внаслідок якого загинули дві особи.

Ще п’ятьох людей госпіталізували у найближчі лікарні із травмами різного ступеню важкості, повідомляє управління ДСНС Львівської області.