Не вернулся с детской площадки: в Покрове из канализации достали мертвым 8-летнего мальчика

В городе Покров Днепропетровской области после нескольких дней поисков нашли тело 8-летнего мальчика.

Как рассказала мать, ее сын не вернулся с прогулки на детской площадке еще 2 июня. В полицию родственники обратились только 6 июня.

Вместе с волонтерами все службы полиции области проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания и лесополосы.

Погибшего мальчика в канализационном коллекторе нашел кинолог с немецкой овчаркой.

Были ли на теле ребенка следы насильственной смерти, установит судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Убийство) УК Украины. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В Ивано-Франковске младенца выбросили на мусорку

В начале июня случайные прохожие нашли новорожденного ребенка в мусорном баке в Ивано-Франковске.

Новорожденный мальчик весом 2,6 кг попал в руки медиков с критической температурой — только 34, 2 градуса.

Всего через несколько минут после госпитализации ребенка к бакам приехал мусоровоз, который забрал весь мусор, среди которого нашли ребенка.

Всю ночь медики отогревали мальчика в специальном боксе, и на утро его состояние улучшилось.

Поиски горе-матери, выбросившей младенца на помойку, продолжаются.