Не повернувся з дитячого майданчика: у Покрові з каналізації дістали мертвим 8-річного хлопчика

У місті Покров Дніпропетровської області після декількох днів пошуків знайшли тіло 8-річного хлопчика.

Як розповіла матір, її син не повернувся з прогулянки на дитячому майданчику ще 2 червня. До поліції родичі звернулися лише 6 червня.

Разом із волонтерами всі служби поліції області перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі і лісосмуги.

Загиблого хлопчика в каналізаційному колекторі знайшов кінолог з німецькою вівчаркою.

Чи були на тілі дитини сліди насильницької смерті, встановить судово-медична експертиза.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) КК України. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

У Франківську немовля викинули на смітник

На початку червня випадкові перехожі знайшли новонароджену дитину в сміттєвому баку в Івано-Франківську.

Новонароджений хлопчик вагою 2,6 кг потрапив до рук медиків з критичною температурою – лише 34, 2 градуси.

Лише через декілька хвилин після госпіталізації дитини до баків приїхав сміттєвоз, який забрав усе сміття, серед якого знайшли дитину.

Цілу ніч медики відігрівали хлопчика у спеціальному боксі, і на ранок його стан покращився.

Пошуки горе-матері, яка викинула немовля на смітник, продовжуються.