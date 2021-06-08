В Сумской области объявили приговор 42-летнему мужчине, который насиловал свою падчерицу. Еще год назад мать девочки увидела, как ее сожитель пытается совершить сексуальное насилие над ее 10-летней дочерью.

Ребенок признался, что отчим насиловал ее в течение двух лет. Мужчина просил падчерицу никому ничего не рассказывать, а за это обещал купить ноутбук. Факты сексуального насилия над девочкой также подтвердили медики.

4 июня суд объявил подозреваемого виновным и назначил наказание — 15 лет лишения свободы.

Изнасиловал бабушку — инцидент в Харькове

В Харькове 31-летний мужчина изнасиловал бабушку, чтобы украсть у нее телефон. Злоумышленник ударил 77-летнюю женщину в голову и затащил в подвал многоэтажного дома.

Пострадавшую случайно обнаружили прохожие, которые услышали голос из подвала. Подробнее об изнасиловании в Харькове и какой срок грозит подозреваемому, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сумская областная прокуратура