У Сумській області оголосили вирок 42-річному чоловіку, який ґвалтував свою падчерку. Ще рік тому матір дівчинки побачила, як її співмешканець намагається вчинити сексуальне насильство над її 10-річною донькою.

Дитина зізналася, що вітчим ґвалтував її протягом двох років. Чоловік просив падчерку нікому нічого не розповідати, а за це обіцяв купити ноутбук. Факти сексуального насилля над дівчинкою також підтвердили медики.

4 червня суд оголосив підозрюваного винним і призначив покарання – 15 років позбавлення волі.

Зґвалтував бабусю – інцидент у Харкові

У Харкові 31-річний чоловік зґвалтував бабусю, щоб вкрасти у неї телефон. Зловмисник вдарив 77-річну жінку у голову та затягнув у підвал багатоповерхового будинку.

Постраждалу випадково виявили перехожі, які почули голос з підвалу. Детальніше про зґвалтування у Харкові та який термін загрожує підозрюваному, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сумська обласна прокуратура