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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В Харькове посреди улицы взорвали гранату — есть пострадавшие

В Харькове посреди улицы взорвали гранату — есть пострадавшие

В Харькове на проспекте Гагарина возле супермаркета прогремел взрыв. Полиция сообщает, что неизвестные взорвали на улице гранату, но какую именно пока сказать не могут.

По данным правоохранителей, по меньшей мере три человека получили осколочные ранения, всех госпитализировали в больницу.

У одного из пострадавших, которому всего 16 лет, проникающее ранение грудной клетки, он находится в состоянии средней тяжести.

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В полиции также отметили, что задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался мужчина 1992 года рождения, сейчас с ним работают правоохранители.

Обращение в полицию поступило около 22 часов вечера, от случайного прохожего.

По словам очевидцев, в компании парней произошла ссора во время которой один из них выхватил гранату и швырнул в толпу.

Местные СМИ также сообщают, что взрыва очень испугался ребенок и убежал в близлежащие дворы, сейчас его разыскивают правоохранители.

Взрыв в многоэтажке

В ночь на 31 мая в одной из столичных многоэтажек прогремел взрыв на первом этаже.

В результате этого ранения получил 43-летний мужчина, который является владельцем квартиры. Полицейские сообщили, что у него в руке разорвалось взрывное устройство.

Фото: Харьков 1654

Источник: Нацполиция

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