У Києві у ніч на 31 травня стався вибух на першому поверсі житлового будинку. Внаслідок інциденту постраждав 43-річний чоловік. Відомо, що у власника оселі в руках підірвався вибуховий пристрій.

Чоловіка забрали до лікарні. На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини вибуху.

Вибух трапився на вулиці Зоологічній Шевченківського району Києва. Незабаром поліція дасть правову кваліфікацію події.

Вибух в Одесі

Наприкінці квітня в Одесі стався потужний вибух у приватному житловому будинку. Жителів засипало завалами – їх кинулися рятувати сусіди. 83-річна власниця будинку отримала опіки очей та голови.

Внаслідок вибуху у сусідніх квартирах розтрощило вікна. Попередня причина інциденту – вибух газу.