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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Пристрій підірвався в руці: у Києві стався вибух у житловому будинку

Граната

У Києві у ніч на 31 травня стався вибух на першому поверсі житлового будинку. Внаслідок інциденту постраждав 43-річний чоловік. Відомо, що у власника оселі в руках підірвався вибуховий пристрій.

Чоловіка забрали до лікарні. На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини вибуху.

Вибух трапився на вулиці Зоологічній Шевченківського району Києва. Незабаром поліція дасть правову кваліфікацію події.

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Вибух в Одесі

Наприкінці квітня в Одесі стався потужний вибух у приватному житловому будинку. Жителів засипало завалами – їх кинулися рятувати сусіди. 83-річна власниця будинку отримала опіки очей та голови.

Внаслідок вибуху у сусідніх квартирах розтрощило вікна. Попередня причина інциденту – вибух газу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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