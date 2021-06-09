У Харкові посеред вулиці підірвали гранату – є постраждалі

У Харкові на проспекті Гагаріна поблизу супермаркета пролунав вибух. Поліція повідомляє, що невідомі підірвали на вулиці гранату, але яку саме поки сказати не можуть.

За даними правоохоронців, щонайменше троє людей отримали осколкові поранення, усіх госпіталізували до лікарні.

У одного з постраждалих, якому лише 16 років, проникаюче поранення грудної клітини, він перебуває у стані середньої тяжкості.

У поліції також зазначили, що затримали ймовірного зловмисника. Ним виявився чоловік 1992 року нароження, зараз з ним працюють правоохоронці.

Звернення до поліції надійшло близько 22 години вечора, від випадкового перехожого.

За словами очевидців, у компанії парубків сталася сварка під час якої один з них вихопив гранату та жбурнув у натовп.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що вибуху дуже злякалась дитина та втекла у навколишні двори, зараз її розшукують правоохоронці.

Вибух у багатоповерхівці

В ніч на 31 травня у одній зі столичних багатоповерхівок пролунав вибух на першому поверсі.

В наслідок цього поранення отримав 43-річний чоловік, який є власником квартири. Поліцейські повідомили, що у нього в руці розірвався вибуховий пристрій.

Фото: Харків 1654