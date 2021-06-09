Поліція озвучила подробиці вибуху у Харкові, який стався 8 червня. Тоді невідомий громадянин кинув у натовп гранату, невдовзі його затримали.

Підозрюваним виявився 29-річний чоловік, який вступив у конфлікт з компанією молоді. Під час сварки він кинув у людей гранату РГД-5.

Від вибуху п’ять осіб отримали осколкові поранення, серед них двоє неповнолітніх 16 та 17 років. Постраждалих доправили до медичних закладів міста.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивсвто та незаконного поводження з боєприпасами.

29-річний чоловік кинув гранату у підлітків: подробиці вибуху у Харкові / 3 фотографии

Вибух у Харкові – що відомо

Про вибух у Харкові стало відомо пізно увечері 8 червня. Близько 22.00 від перехожий повідомив про подію на лінію 102.

Інцидент трапився на проспекті Гагаріна. Місцеві ЗМІ повідомляють, що очевидцем вибуху стала також дитина, яка дуже злякалася і втекла у двори. Після цього її розшукували правоохоронці.