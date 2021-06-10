Поймали на горячем: в Обухове задержали аферистку с Луганщины

Сотрудники полиции задержали в городе Обухов Киевской области аферистку, которая всего за три недели обманом завладела ценными вещами по меньшей мере двух десятков человек.

43-летняя злоумышленница родом из Луганской области, и один раз уже была осуждена за подобные преступления.

Женщина заходила в магазины и аптеки, где сообщала продавцам о том, что в ближайшее время произойдет скачек напряжения, в результате чего почернеют все золотые украшения и купюры.

После этого аферистка дожидалась, пока ее жертва отвлечется и в этот момент подменяла пакет с ценностями на пустой.

— Что она говорит, то я и делаю. Взяла прозрачный упаковочный пакетик и положила туда золотые украшения и все деньги: как свои, так и из кассы. В общей сложности там было 12 тыс. грн, из которых около 2,5 тыс. – мои личные деньги. В этот день моему внуку исполнилось 10 лет, и я хотела подарить ему полторы тысячи, — рассказала в слезах одна из потерпевших Ольга Плотник.

По словам обманутой женщины, когда она обнаружила исчезновение аферистки – сразу бросилась к пакету, однако денег там не оказалось.

Полиция разработала целую спецоперацию для поимки злоумышленницы: на все автовокзалы и ж/д станции были разосланы ее фотороботы. В результате была получена информация о прибытии аферистки в Обухов, где ее и удалось задержать на горячем.

Жительница Луганщины в одном из магазинов снова попыталась провернуть любимый трюк, однако за ней наблюдали правоохранители и как только та попыталась скрыться – ее задержали прямо на месте преступления.

Аферисты украли 150 тыс. грн у пенсионеров

На Львовщине двое мужчин под видом врачей приникали в квартиры пенсионеров, у которых в общей сложности похитили 150 тысяч гривен.

Свою аферу злоумышленники проворачивали как в самом Львове, так и в области, а на их удочку попали по меньшей мере пять человек.

По данным правоохранителей, аферисты – уроженцы Харьковщине в возрасте 30-ти и 35-ти лет.