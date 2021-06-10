Спіймали на гарячому: в Обухові затримали аферистку з Луганщини

Співробітники поліції затримали в місті Обухів Київської області аферистку, яка лише за три тижні обманом заволоділа цінними речами щонайменше двох десятків людей.

43-річна зловмисниця родом з Луганської області, та одного разу вже була засуджена за подібні злочини.

Жінка заходила до магазинів та аптек, де повідомляла продавцям, що найближчим часом відбудеться стрибок напруги, в результаті чого почорніють усі золоті прикраси та купюри.

Після цього аферистка чекала моменту, коли її жертва відвернеться і підміняла пакет з цінностями на порожній.

– Що вона каже, те я і роблю. Взяла прозорий пакувальний пакетик і поклала туди золоті прикраси та всі гроші: як свої, так і з каси. Загалом там було 12 тис. грн, з яких приблизно 2,5 тис. – мої особисті гроші. В той день моєму онуку виповнилося 10 років, і я хотіла подарувати йому півтори тисячі, – розповіла в сльозах одна з потерпілих Ольга Тесляр.

За словами ошуканої жінки, коли вона виявила зникнення аферистки – одразу ж кинулася до пакету, однак грошей там не виявилося.

Поліція розробила цілу спецоперацію для пошуку зловмисниці: на всі автовокзали і залізничні станції розіслали її фотороботи. В результаті було отримано інформацію щодо прибуття аферистки до Обухова, де її і вдалося затримати на гарячому.

Мешканка Луганщини в одному з магазинів знову спробувала провернути свою улюблену витівку, однак за нею спостерігали правоохоронці і щойно вона спробувала втекти – її затримали просто на місці злочину.

Аферисти вкрали 150 тис. Грн у пенсіонерів

На Львівщині двоє чоловіків прикидаючись лікарями потрапляли в квартири пенсіонерів, у яких в сумі викрали 150 тисяч гривень.

Свою аферу зловмисники прокручували як в самому Львові, так і в області, а на їх вудку потрапили щонайменше п’ять осіб.

За даними правоохоронців, аферисти – уродженці Харківщині у віці 30-ти і 35-ти років.