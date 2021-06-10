На Киевщине школьница из пневматического ружья застрелил 16-летнего товарища. Трагедия произошла во время фотосессии с оружием.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Буче 10 июня.

Так, после сдачи внешнего независимого оценивания четверо школьников решили пойти к частному особняку одного из друзей.

Там они нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с ним для соцсетей.

Однако, в какой-то момент 15-летняя девочка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь юноши. Парень погиб сразу на месте.

По предварительным данным, отец убитого планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство по убийству по неосторожности. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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Муж застрелил свою жену

В марте в киевской многоэтажке муж застрелил свою жену из пистолета. По его словам, супруги поссорились из-за денег.

Так, подозреваемый в убийстве сожительницы рассказал, что они поссорились из-за денег. Оксана вроде потратила все общие сбережения. Узнав о такой наглости, Алексей вскипел и схватился за пневматический пистолет.

Источник: Андрей Небытов