На Київщині школярка з пневматичної рушниці застрелила 16-річного товариша. Трагедія сталася під час фотосесії зі зброєю.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався у Бучі 10 червня.

Так, після складання зовнішнього незалежного оцінювання четверо школярів вирішили піти до приватного маєтку одного із друзів.

Там вони знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватися зі зброєю для соцмереж.

Однак, у якийсь момент 15-річна дівчинка натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди юнака. Хлопець загинув одразу на місці.

За попередніми даними, батько вбитого планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.

Нині за даним фактом відкрито кримінальне провадження щодо вбивства через необережність. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

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Чоловік застрелив свою дружину

У березні в київській багатоповерхівці чоловік застрелив свою дружину із пістолета. За його словами, подружжя посварилося через гроші.

Так, підозрюваний у вбивстві співмешканки розповів, що вони посварилися через гроші. Оксана начебто витратила всі спільні заощадження. Дізнавшись про таке нахабство, Олексій скипів і схопився за пневматичний пістолет.

Джерело: Андрій Нєбитов