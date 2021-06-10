Должностных лиц филиалов Центра здравоохранения, который подчинен Укрзализныци, подозреваемых в попытке в период с сентября по декабрь 2020-го закупить услуги ПЦР-тестирование по завышенным ценам.

Закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности Укрзализныци, а материалы относительно возможного нарушения тогда передали правоохранителям.

В рамках этого дела детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в медучреждениях компании.

В Укрзализныце отмечают, что всячески способствуют следственным действиям НАБУ — предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренных постановлением суда для проведения обысков в рамках досудебного расследования.

В мае двум экс-чиновникам Укрзализныци вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением, которое привело к 103 млн грн убытков.

Следствие установило, что в начале 2017 года подозреваемые прибегли к действиям, из-за которых один из поставщиков дизельного топлива внезапно получил безосновательное увеличение цены.