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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

НАБУ проводит обыски в больницах Укрзализныци через закупку ПЦР-тестов

Укрзалізниця

Должностных лиц филиалов Центра здравоохранения, который подчинен Укрзализныци, подозреваемых в попытке в период с сентября по декабрь 2020-го закупить услуги ПЦР-тестирование по завышенным ценам.

Закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности Укрзализныци, а материалы относительно возможного нарушения тогда передали правоохранителям.

В рамках этого дела детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в медучреждениях компании.

В Укрзализныце отмечают, что всячески способствуют следственным действиям НАБУ — предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренных постановлением суда для проведения обысков в рамках досудебного расследования.

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В мае двум экс-чиновникам Укрзализныци вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением, которое привело к 103 млн грн убытков.

Следствие установило, что в начале 2017 года подозреваемые прибегли к действиям, из-за которых один из поставщиков дизельного топлива внезапно получил безосновательное увеличение цены.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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