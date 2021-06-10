В Киеве будут судить трех местных жителей, которые в прошлом году с 15 августа по 19 сентября издевались и пытали бездомных, а также убили одного из них.

Киевляне ночью проникали в заброшенное здание по вул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы, где бездомные устроили себе временный ночлег.

Сначала мужчины выбирали жертву, представлялись правоохранителями, после чего распыляли в лицо перцовый газ и жестоко избивали руками, ногами, деревянной битой или кирпичом.

Все это снимали на мобильный телефон, а потом публиковали в Telegram-канале.

От действий киевлян пострадало трое людей.

Изучая видеозаписи с изъятых мобильных телефонов подозреваемых, следователи установили, что мужчины причастны к умышленному убийству еще одного бездомного мужчины.

Его тело с признаками удушения нашли 19 сентября 2020 года на детской площадке по ул. Трехсвятительской в Киеве.

Это убийство подозреваемые также снимали на мобильный телефон.

Сейчас обвинительный акт передали в суд для рассмотрения по существу сразу по семи статьям – умышленное убийство, пытки, умышленное тяжкое телесное повреждение, хулиганство, грабеж, незаконное проникновение в жилище, самовольное присвоение властных полномочий.

Все обвиняемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

На трассе Киев-Житомир задержали участников преступной группы

20 мая на трассе Киев-Житомир задержали троих участников преступной группы. Мужчины вместе с сообщниками совершали разбойные нападения на офисы и дома.

Они требовали у потерпевших деньги и ценные вещи, связывали скотчем и пытали, в частности раскаленным утюгом.

Злоумышленники тщательно готовились к преступлениям – изучали информацию о людях, их близких, поведении и материальном состоянии.

Предварительно потерпевшим нанесли ущерб на сумму $200 тыс.