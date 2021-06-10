У Києві судитимуть трьох місцевих жителів, які торік із 15 серпня до 19 вересня знущалися й катували безпритульних та вбили одного з них.

Кияни вночі проникали до покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці, де безхатьки облаштували собі тимчасовий нічліг.

Спершу чоловіки обирали жертву, представлялися правоохоронцями, після чого розпилювали в обличчя перцевий газ та жорстоко били руками, ногами, дерев’яною битою чи цеглиною.

Усе це знімали на мобільний телефон, а потім публікували в Telegram-каналі.

Від дій киян постраждало троє людей.

Вивчаючи відеозаписи з вилучених мобільних телефонів підозрюваних, слідчі встановили, що чоловіки причетні до умисного вбивства ще одного безпритульного чоловіка.

Його тіло з ознаками удушення знайшли 19 вересня 2020 року на дитячому майданчику по вул. Трьохсвятительській у Києві.

Це вбивство підозрювані також знімали на мобільний телефон.

Наразі обвинувальний акт передали до суду для розгляду по суті відразу за сімома статтями – умисне вбивство, катування, умисне тяжке тілесне ушкодження, хуліганство, грабіж, незаконне проникнення до житла, самовільне привласнення владних повноважень.

Усі обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

На трасі Київ – Житомир затримали учасників злочинної групи

20 травня на трасі Київ-Житомир затримали трьох учасників злочинної групи. Чоловіки разом із спільниками здійснювали розбійні напади на офіси та будинки.

Вони вимагали в потерпілих гроші та цінні речі, зв’язували скотчем та катували, зокрема розпеченою праскою.

Зловмисники ретельно готувалися до злочинів – вивчали інформацію про людей, їхніх близьких, поведінку та матеріальний стан.

Попередньо потерпілим завдали збитків на суму $200 тис.