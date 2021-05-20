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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Пытали утюгом и грабили: полиция задержала членов преступной группы

Пытали утюгом и грабили: полиция задержала членов преступной группы

20 мая правоохранители задержали на трассе Киев-Житомир трех участников преступной группировки. Вместе с другими членами банды они совершали разбойные нападения на офисы и дома. Мужчины требовали у людей деньги и ценные вещи, связывали скотчем и пытали их, в частности раскаленным утюгом.

Предварительно злоумышленники нанесли потерпевшим ущерб на сумму $200 тыс. Члены банды тщательно готовились к преступлениям — перед совершением разбойных нападений они изучали информацию о людях, их близких, поведении, материальном состоянии. Также они осуществляли физическую подготовку.

Обычно преступники работали в вечернее или ночное время с применением оружия. После операций члены группировки часто сжигали автомобили, которыми пользовались. Разбойные нападения организовывали на территории Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

  • На трассе Киев-Житомир задержали членов преступной группы
  • На трассе Киев-Житомир задержали членов преступной группы
  • На трассе Киев-Житомир задержали членов преступной группы
  • На трассе Киев-Житомир задержали членов преступной группы
Пытали утюгом и грабили: полиция задержала членов преступной группы / 2 фотографии
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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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