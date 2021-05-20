На трассе Киев-Житомир задержали членов преступной группы

20 мая правоохранители задержали на трассе Киев-Житомир трех участников преступной группировки. Вместе с другими членами банды они совершали разбойные нападения на офисы и дома. Мужчины требовали у людей деньги и ценные вещи, связывали скотчем и пытали их, в частности раскаленным утюгом.

Предварительно злоумышленники нанесли потерпевшим ущерб на сумму $200 тыс. Члены банды тщательно готовились к преступлениям — перед совершением разбойных нападений они изучали информацию о людях, их близких, поведении, материальном состоянии. Также они осуществляли физическую подготовку.

Обычно преступники работали в вечернее или ночное время с применением оружия. После операций члены группировки часто сжигали автомобили, которыми пользовались. Разбойные нападения организовывали на территории Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.







Пытали утюгом и грабили: полиция задержала членов преступной группы / 2 фотографии

Последний раз мужчины напали на частный дом в Харькове. Они пытали хозяйку дома раскаленным утюгом и похитили у нее €60 тыс., $50 тыс. и ювелирные изделия из золота.

За содеянное подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Подрались на кладбище — убийство в Хмельницкой области

В Хмельницкой области мужчина убил товарища на кладбище — они начали драться прямо на могиле. Перед этим они вместе отдыхали с семьями неподалеку.

Во время посиделок между знакомыми возник конфликт, который затем продолжился на кладбище.