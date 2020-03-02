Все беды от грязных денег: в Тернополе гадалка выманила €13 тысяч у женщины

В Тернополе 27 февраля женщина возвращалась из магазина домой. К ней подошла неизвестная и они разговорились.

– Во время разговора прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни сына и может помочь. Доверчивая женщина поверила, потому что у нее на самом деле ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем, – рассказали в ГУ НП в Тернопольской области.

Пока женщины общались, к ним подошла еще одна якобы случайная прохожая. Позже гадалка предложила помощь и ей.

– Она сказала, что все несчастья в семьях от “грязных” денег, а потому нужно прочитать специальную молитву и провести “ритуал очищения”, – добавили в полиции.

Для так называемого ритуала, женщины принесли деньги, соль и воду, а когда вернулись, то гадалка упаковала деньги в два одинаковых пакета и начала над ними что-то шептать. Затем вернула пакеты жертвам и сказала их спрятать под подушку, а на третий день снова принести сюда, чтобы завершить всю процедуру.

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Потерпевшая только на третий день заглянула в пакет, а там лежали газетные вырезки.

В полиции предполагают, что вторая случайная женщина – сообщница так называемой гадалки. Им грозит наказание по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

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