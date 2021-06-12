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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Просто делали эффектные селфи: под Киевом девочка случайно застрелила друга

підліток, дівчинка, сумна дівчина, підлітковий період, самогубство

Под Киевом школьница случайно застрелила своего друга во время отдыха дома. Так, подростки после прохождения ВНО решили сделать “эффектные” фото для соцсетей с винтовкой, думая что она не заряжена.

Инцидент произошел в Буче на улице Суворова. Все начиналось, как невинное подростковое развлечение. Четверо школьников пошли в особняк одного из друзей отдыхать.

Однако они нашли в доме пневматическую винтовку и для ярких фотографий начали фотографироваться с оружием. Но в какой-то момент раздался выстрел. 15-летняя девушка попала своему товарищу прямо в грудь.

В частности, в доме было две девушки и двое парней. Сначала они смеялись и веселились, а потом захотели поразить соцсети “эффектными” фото в гангстерском стиле.

— Компания молодых людей после ВНО пошли к одному из товарищей. Там они нашли пневматическое ружье и начали делать фотографии для социальных сетей. Подростки считали, что оружие незаряженное и в процессе съемки одна из девушек выстрелила в грудь 16-летнему юноше, — объясняет пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

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Испуганные до смерти друзья сначала не знали, что делать. Но когда поняли, что обычным плачем не помочь — позвонили в полицию, медикам и родителям. Но спасти 16-летнего юношу так и не смогли.

Между тем известно, что сам отец купил ружье для сына, чтобы впоследствии подарить ему. Сохраняли его не в сейфе, как это должно быть, поэтому дети имели к нему доступ.

Инструктор по стрельбе Дмитрий объясняет, что парня убили свинцовой пулей калибром 4,5 мл и скоростью 365 м/с. Дальность поражения цели — 60 м, рассчитана на одиночный выстрел и имеет предохранитель. Чтобы купить ее — не нужны никакие разрешения.

Дмитрий уверен, что девушка стреляла почти вплотную, поэтому последствия фатальны.

— Этот калибр очень проникающий. На короткой дистанции это очень опасный формат. Он может поразить важнейшие органы. В Англии его применяли во время Второй мировой войны для военных целей, — добавляет инструктор.

Ужасный инцидент расследуют как убийство по неосторожности.

Хотя ребенок этого и не хотел делать, но может оказаться за решеткой на пять лет. Сейчас 15-летняя девушка дома. Ее не задерживали, так как несовершеннолетняя.

Муж застрелил жену

Недавно в Киеве в одной из многоэтажек муж застрелил жену из пистолета. По его словам, супруги поссорились из-за денег.

В частности, подозреваемый в убийстве женщины рассказал, что они поссорились из-за денег. Она вроде бы потратила все общие сбережения. Узнав о такой наглости, мужчина вскипел и схватился за пневматический пистолет.

Источник: Надзвичайні новини

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