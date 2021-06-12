Просто делали эффектные селфи: под Киевом девочка случайно застрелила друга

Под Киевом школьница случайно застрелила своего друга во время отдыха дома. Так, подростки после прохождения ВНО решили сделать “эффектные” фото для соцсетей с винтовкой, думая что она не заряжена.

Инцидент произошел в Буче на улице Суворова. Все начиналось, как невинное подростковое развлечение. Четверо школьников пошли в особняк одного из друзей отдыхать.

Однако они нашли в доме пневматическую винтовку и для ярких фотографий начали фотографироваться с оружием. Но в какой-то момент раздался выстрел. 15-летняя девушка попала своему товарищу прямо в грудь.

В частности, в доме было две девушки и двое парней. Сначала они смеялись и веселились, а потом захотели поразить соцсети “эффектными” фото в гангстерском стиле.

— Компания молодых людей после ВНО пошли к одному из товарищей. Там они нашли пневматическое ружье и начали делать фотографии для социальных сетей. Подростки считали, что оружие незаряженное и в процессе съемки одна из девушек выстрелила в грудь 16-летнему юноше, — объясняет пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Испуганные до смерти друзья сначала не знали, что делать. Но когда поняли, что обычным плачем не помочь — позвонили в полицию, медикам и родителям. Но спасти 16-летнего юношу так и не смогли.

Между тем известно, что сам отец купил ружье для сына, чтобы впоследствии подарить ему. Сохраняли его не в сейфе, как это должно быть, поэтому дети имели к нему доступ.

Инструктор по стрельбе Дмитрий объясняет, что парня убили свинцовой пулей калибром 4,5 мл и скоростью 365 м/с. Дальность поражения цели — 60 м, рассчитана на одиночный выстрел и имеет предохранитель. Чтобы купить ее — не нужны никакие разрешения.

Дмитрий уверен, что девушка стреляла почти вплотную, поэтому последствия фатальны.

— Этот калибр очень проникающий. На короткой дистанции это очень опасный формат. Он может поразить важнейшие органы. В Англии его применяли во время Второй мировой войны для военных целей, — добавляет инструктор.

Ужасный инцидент расследуют как убийство по неосторожности.

Хотя ребенок этого и не хотел делать, но может оказаться за решеткой на пять лет. Сейчас 15-летняя девушка дома. Ее не задерживали, так как несовершеннолетняя.

Муж застрелил жену

Недавно в Киеве в одной из многоэтажек муж застрелил жену из пистолета. По его словам, супруги поссорились из-за денег.

В частности, подозреваемый в убийстве женщины рассказал, что они поссорились из-за денег. Она вроде бы потратила все общие сбережения. Узнав о такой наглости, мужчина вскипел и схватился за пневматический пистолет.