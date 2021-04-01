В Одесской области мужчина застрелил жену

В Одесской области 40-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья свою жену и пытался покончить с собой.

По словам 19-летнего сына супругов, вечером 30 марта семья принимала гостей, а когда те ушли, мужчина начал стрелять.

Парень видел, как родители шли по коридору на улицу. В тот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое было у него в руках.

Женщина упала на пол и мужчина бросился к ней, а когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок.

Пострадавших госпитализировали. Мужчину прооперировали, он находится в больнице под наблюдением полицейских. А вот 40-летнюю женщину спасти не удалось.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.















На глазах у сына: в Одесской области мужчина из ружья застрелил жену (18+) / 4 фотографии

В Киеве мужчина застрелил свою жену

В Киеве в доме-многоэтажке мужчина застрелил из пистолета свою жену.

Он самостоятельно вызвал скорую после того, как выпустил пулю жене в голову. Раненую и без сознания жертву доставили в больницу, но травмы оказались слишком сложными. Поэтому женщину спасти не удалось.