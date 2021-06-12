В Николаевской области сотрудники полиции нашли двухлетнюю девочку, которая всю ночь провела одна на улице.

Как сообщили правоохранители, ребенка около 9.30 утра обнаружили в нескольких километрах от дома, ее жизни ничего не угрожает.

Девочка пропала вечером 11 июня. Она игралась во дворе собственного дома, однако когда родители вышли на участок – ребенка там не оказалось.

Личный состав местного отделения полиции был поднят по тревоге. Кроме того, организована масштабная розыскная операция. К поискам были привлечены сотрудники ювенальной превенции, кинологи, спецназ и оперативники уголовного розыска.

Кроме того, помощь оказывали местные жители, а также волонтеры из соседних населенных пунктов и разных областей Украины.

Жива и невредима: в Николаевской области нашли потерявшуюся двухлетнюю девочку / 5 фотографий

В общей сложности в операции приняли участие более 300 человек, которые обыскали все покинутые помещения, пустыри, лесополосы, колодцы и водоемы в поселке Воеводское и близлежащих селах.

Брошенный в Херсоне ребенок

Несколько дней назад в Херсоне мачеха бросила на одной из остановок 4-летнего мальчика, а сама уехала из города.

Сотрудники полиции сутки пытались найти родственников малыша.

Как выяснилось, родная мать ребенка умерла, а его отец проходит военную службу в Мариуполе, поэтому оставил мальчика с 23-летней сожительницей.