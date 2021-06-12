У Миколаївській області співробітники поліції знайшли дворічну дівчинку, яка всю ніч провела одна на вулиці.

Як повідомили правоохоронці, дитину близько 9.30 ранку виявили в кількох кілометрах від будинку, її життю нічого не загрожує.

Дівчинка зникла ввечері 11 червня. Вона гралася у дворі власного будинку, проте коли батьки вийшли на ділянку – дитини там не виявилося.

Особовий склад місцевого відділення поліції було піднято по тривозі. Крім того, організовано масштабну пошукова операція. До пошуків були залучені співробітники ювенальної превенції, кінологи, спецназ та оперативники карного розшуку.

Крім того, допомогу надавали місцеві жителі, а також волонтери з сусідніх населених пунктів і різних областей України.

Жива і неушкоджена: в Миколаївській області знайшли загублену дворічну дівчинку / 5 фотографий

В цілому у операції взяли участь понад 300 осіб, які обшукали всі покинуті приміщення, пустирі, лісосмуги, криниці та водойми в селищі Воєводське та довколишніх селах.

Кинута в Херсоні дитина

Кілька днів тому в Херсоні мачуха кинула на одній із зупинок 4-річного хлопчика, а сама поїхала з міста.

Співробітники поліції добу намагалися знайти родичів малюка.

Як з’ясувалося, рідна мати дитини померла, а його батько проходить військову службу в Маріуполі, тому залишив хлопчика з 23-річною співмешканкою.