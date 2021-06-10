В Херсоне сутки искали родных 4-летнего мальчика, которого мачеха оставила на остановке одного и уехала из города.
О том, что на междугороднем автовокзале сидит ребенок, возрастом 3-4 года, полицейским сообщил житель областного центра.
На место немедленно выехали работники сектора противодействия домашнему насилию. Мальчика срочно доставили для осмотра в областную детскую больницу.
После этого оперативники просмотрели видео с камер наблюдения, расположенных на здании автовокзала.
Выяснилось, что мальчика на вокзал на маршрутном такси Одесса – Херсон привезла женщина. Она оставила малолетнего на лавочке, а сама через 10 минут села в маршрутку, которая ехала в обратном направлении.
Одесские полицейские разыскали водителя автобуса. Мужчина рассказал, что пассажирка вышла на конечной остановке на рынке Привоз.
В конце концов к поискам родных малыша присоединились волонтеры, распространив в социальных сетях объявления.
Уже после полудня 9 июня в полицию обратился неравнодушный мужчина и сообщил, что знает дедушку парня по отцовской линии и передал его координаты.
– Пообщавшись с дедушкой, полицейские получили телефонный номер отца малолетнего. Последний сообщил, что сейчас служит в Вооруженных силах в Мариуполе. О том, что его ребенок оказался в Херсоне, ничего не знал, – отметил начальник Херсонского районного управления полиции Александр Говорун.
Выяснилось, что родная мать мальчика умерла, а год назад мужчина начал жить с 23-летней женщиной в доме, купленном в Одесской области.
Впоследствии отец ребенка поехал служить на Восток, а сына оставил с сожительницей.
Во время последнего телефонного разговора взрослые поссорились, и новая жена заявила, что отвезет ребенка к родителям мужа.
Тот не отнесся серьезно к этим словам и с тех пор с ней не общался.
После инцидента с ребенком отец срочно выехал домой, а мальчика передали дедушке с бабушкой, которые проживают в Николаевской области.
Следователи открыли уголовное производство по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком.
Сейчас правоохранители разыскивают мачеху парня.
В Днепропетровской области пропавшего мальчика нашли мертвым
8 июня в городе Покров Днепропетровской области пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым после нескольких дней поисков.
Ребенок не вернулся с прогулки на детской площадке еще 2 июня, однако в полицию родственники обратились лишь 6 июня.
Тело мальчика нашел кинолог с немецкой овчаркой в канализационном коллекторе.