В Херсоне сутки искали родных 4-летнего мальчика, которого мачеха оставила на остановке одного и уехала из города.

О том, что на междугороднем автовокзале сидит ребенок, возрастом 3-4 года, полицейским сообщил житель областного центра.

На место немедленно выехали работники сектора противодействия домашнему насилию. Мальчика срочно доставили для осмотра в областную детскую больницу.

После этого оперативники просмотрели видео с камер наблюдения, расположенных на здании автовокзала.

Выяснилось, что мальчика на вокзал на маршрутном такси Одесса – Херсон привезла женщина. Она оставила малолетнего на лавочке, а сама через 10 минут села в маршрутку, которая ехала в обратном направлении.

Одесские полицейские разыскали водителя автобуса. Мужчина рассказал, что пассажирка вышла на конечной остановке на рынке Привоз.

В конце концов к поискам родных малыша присоединились волонтеры, распространив в социальных сетях объявления.

Уже после полудня 9 июня в полицию обратился неравнодушный мужчина и сообщил, что знает дедушку парня по отцовской линии и передал его координаты.

– Пообщавшись с дедушкой, полицейские получили телефонный номер отца малолетнего. Последний сообщил, что сейчас служит в Вооруженных силах в Мариуполе. О том, что его ребенок оказался в Херсоне, ничего не знал, – отметил начальник Херсонского районного управления полиции Александр Говорун.

Выяснилось, что родная мать мальчика умерла, а год назад мужчина начал жить с 23-летней женщиной в доме, купленном в Одесской области.

Впоследствии отец ребенка поехал служить на Восток, а сына оставил с сожительницей.

Во время последнего телефонного разговора взрослые поссорились, и новая жена заявила, что отвезет ребенка к родителям мужа.

Тот не отнесся серьезно к этим словам и с тех пор с ней не общался.

После инцидента с ребенком отец срочно выехал домой, а мальчика передали дедушке с бабушкой, которые проживают в Николаевской области.

Следователи открыли уголовное производство по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Сейчас правоохранители разыскивают мачеху парня.

В Днепропетровской области пропавшего мальчика нашли мертвым

8 июня в городе Покров Днепропетровской области пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым после нескольких дней поисков.

Ребенок не вернулся с прогулки на детской площадке еще 2 июня, однако в полицию родственники обратились лишь 6 июня.

Тело мальчика нашел кинолог с немецкой овчаркой в канализационном коллекторе.