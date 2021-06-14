В Харьковской области до 3,6 лет посадили в тюрьму 34-летнего мужчину. Его признали виновным за то, что он оставил без присмотра малолетнего сына в наполненной водой ванной, в результате чего ребенок утонул.
По данным правоохранителей, в августе 2019 года отец находился сам дома с годовалым сыном.
Так, мужчина в доме поместил ребенка в наполненную ванную и оставил без присмотра. А сам пошел в другую комнату.
В то же время ребенок, находясь в ванной, самостоятельно выбраться из нее не смог. Поэтому мальчик наглотался воды и скончался на месте.
9 июня 2021 года Московский районный суд Харькова признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 135 УК Украины.
Ему назначили наказание в виде 3,6 лет лишения свободы.
Сейчас приговор суда не вступил в силу. Однако окружная прокуратура готовит апелляционную жалобу на соответствующий приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.
Смерть ребенка в Кременчуге
В мае в Полтавской области в полицию поступило сообщение о том, что в ванной нашли мертвого младенца, которому был всего один месяц.
В полицию об этом сообщил 35-летний местный житель Кременчуга. Он нашел в квартире тело мертвого малыша.
Источник: Харьковская облпрокуратура