В Харьковской области до 3,6 лет посадили в тюрьму 34-летнего мужчину. Его признали виновным за то, что он оставил без присмотра малолетнего сына в наполненной водой ванной, в результате чего ребенок утонул.

По данным правоохранителей, в августе 2019 года отец находился сам дома с годовалым сыном.

Так, мужчина в доме поместил ребенка в наполненную ванную и оставил без присмотра. А сам пошел в другую комнату.

В то же время ребенок, находясь в ванной, самостоятельно выбраться из нее не смог. Поэтому мальчик наглотался воды и скончался на месте.

9 июня 2021 года Московский районный суд Харькова признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 135 УК Украины.

Ему назначили наказание в виде 3,6 лет лишения свободы.

Сейчас приговор суда не вступил в силу. Однако окружная прокуратура готовит апелляционную жалобу на соответствующий приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.

Смерть ребенка в Кременчуге

В мае в Полтавской области в полицию поступило сообщение о том, что в ванной нашли мертвого младенца, которому был всего один месяц.

В полицию об этом сообщил 35-летний местный житель Кременчуга. Он нашел в квартире тело мертвого малыша.

Источник: Харьковская облпрокуратура