Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Отец был дома: на Харьковщине в ванной утонул годовалый мальчик

дитина, дитина у ванній ванна кімната

В Харьковской области до 3,6 лет посадили в тюрьму 34-летнего мужчину. Его признали виновным за то, что он оставил без присмотра малолетнего сына в наполненной водой ванной, в результате чего ребенок утонул.

По данным правоохранителей, в августе 2019 года отец находился сам дома с годовалым сыном.

Так, мужчина в доме поместил ребенка в наполненную ванную и оставил без присмотра. А сам пошел в другую комнату.

В то же время ребенок, находясь в ванной, самостоятельно выбраться из нее не смог. Поэтому мальчик наглотался воды и скончался на месте.

Читайте
В Ивано-Франковской области в реке Черемош утонул мальчик

9 июня 2021 года Московский районный суд Харькова признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 135 УК Украины.

Ему назначили наказание в виде 3,6 лет лишения свободы.

Сейчас приговор суда не вступил в силу. Однако окружная прокуратура готовит апелляционную жалобу на соответствующий приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.

Смерть ребенка в Кременчуге

В мае в Полтавской области в полицию поступило сообщение о том, что в ванной нашли мертвого младенца, которому был всего один месяц.

В полицию об этом сообщил 35-летний местный житель Кременчуга. Он нашел в квартире тело мертвого малыша.

Источник: Харьковская облпрокуратура

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка