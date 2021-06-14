На Харківщині до 3,6 років ув’язнили 34-річного чоловіка. Його визнали винним у тому, що він залишив без нагляду малолітнього сина у наповненій водою ванній, внаслідок чого дитина потонула.

За даними правоохоронців, у серпні 2019 року батько знаходився сам вдома з однорічним сином.

Так, чоловік в будинку помістив дитину до наповненої ванни і залишив у ній без нагляду. Натомість сам пішов до іншої кімнати.

Водночас дитина, перебуваючи у ванній, самостійно вибратись з неї не змогла. Тож хлопчик наковтався води та помер на місці.

9 червня 2021 року Московський районний суд Харкова визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 135 КК України.

Йому призначили покарання у виді 3,6 років позбавлення волі.

Зараз вирок суду не набув чинності. Однак окружна прокуратура готує апеляційну скаргу на відповідний вирок у зв’язку із м’якістю призначеного покарання.

Смерть дитини в Кременчуці

У травні у Полтавській області до поліції надійшло повідомлення про те, що у ванній знайшли мертве немовля, якому був лише один місяць.

До поліції про це повідомив 35-річний місцевий житель Кременчука. Він знайшов у квартирі тіло мертвого малюка.

Джерело: Харківська облпрокуратура