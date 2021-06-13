В Ивано-Франковской области спасатели подняли на берег тело ребенка, которого искали с вечера 12 июня. Аварийно-спасательные работы проводились на реке Черемош в районе села Тюдов.

Как сообщает сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям области, мальчик 12-ти лет вчера вечером поскользнулся на камне и упал в воду. Его понесло вниз течением.

12 июня в 20:50 в оперативно-координационный центр главного управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе, поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош мальчик (предварительно 12 лет), — указывается в сообщении в соцсети Facebook.

По словам очевидцев, на реке Черемош находились трое детей.

В 21:12 на место происшествия прибыла местная пожарная команда поселка Куты, в 21:14 — спасатели государственной пожарно-спасательной части.

Они совместно с сотрудниками полиции и местными жителями выставили два наблюдательных поста на Выжницком мосту и в районе АЗС села Тюдов.

Четыре рабочие группы проводили осмотр местности, береговой линии и русла и водного зеркала Черемоша на лодках. На месте происшествия установили средства освещения.

В 07:30 местные жители обнаружили тело ребенка у правого берега Черемоша в селе Тюдов на расстоянии 2 км от места происшествия.

Отмечают, что сейчас уровень воды в Черемоше в среднем 1 м, местами до 2 м, течение быстрое.

В городе Покров Днепропетровской области после нескольких дней поисков нашли тело 8-летнего мальчика.