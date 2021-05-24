У Полтавській області до поліції надійшло повідомлення про те, що у ванній знайшли мертве немовля, якому був лише один місяць.

До поліції про це повідомив 35-річний місцевий житель Кременчука. Він знайшов у квартирі у Кременчуці тіло мертвого малюка.

Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть немовляти. Тіло малюка направили на експертизу. Наразі причина його смерті невідома.

За даними Суспільне новини, матір дитини тоді перебувала вдома у помешканці. Правоохоронці працюють з нею та з’ясовують всі обставини трагедії.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України. Слідство справи триває.

Смерть дитини на Волині

Нещодавно у Волинській області також відбувся трагічний випадок з дитиною. Батьки звинувачують у смерті дитини на Волині лікарів, які, за їхніми словами, не приїхали на виклик.

Два дні півторарічну дівчинку лихоманило, згодом температура тіла дитини піднялася під 40 градусів, яку батькам не вдалося збити. Батьки викликали сімейного лікаря, проте вона не приїхала.