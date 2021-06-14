Киберполиция Волынской области разоблачила и задержала 35-летнего мужчину, который занимался интеллектуальным растлением несовершеннолетних девочек в соцсетях.

Во время практического этапа профилактических мероприятий под названием Паутина следователи установили, что злоумышленник в соцсетях выбирал несовершеннолетних девочек из Ровенской области и Волыни и общался с ними онлайн.

Затем начинал склонять к созданию разнообразного порнографического контента с их участием, а после этого шантажировал.

Кроме того, мужчина присылал собственные обнаженные фотографии и порнографические видео из интернета.

Во время санкционированных обысков в мобильном телефоне преступника нашли переписки с 10-ю девочками.

Сейчас растлителю объявлено подозрение по ч. 3 ст. 301 о ввозе, изготовлении и сбыте порнографии, следствие продолжается.

Детская порнография

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина входит в тройку стран, которые являются крупнейшими поставщиками детской порнографии в мире.

По ее словам, в 2021 году также стремительно выросло количество сексуальных преступлений против детей.