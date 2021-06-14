Кіберполіція Волинської області викрила та затримала 35-річного чоловіка, який займався інтелектуальним розбещенням неповнолітніх дівчаток у соцмережах.

Під час практичного етапу профілактичних заходів під назвою Павутина слідчі встановили, що зловмисник у соцмережах обирав неповнолітніх дівчат із Рівненщини і Волині і спілкувався з ними онлайн.

Потім починав спонукати до створення різноманітного порнографічного контенту за їх участі, а потім шантажував.

Крім цього, чоловік надсилав власні оголені світлини та порнографічні відео із інтернету.

Під час санкціонованих обшуків у мобільному телефоні злочинця знайшли переписки з 10-ма дівчатками.

Наразі розбещувачу оголошено підозру за ч. 3 ст. 301 про ввезення, виготовлення та збут порнографії, зараз слідство триває.

Дитяча порнографія

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна входить до трійки країн, які є найбільшими постачальниками дитячої порнографії у світі.

За її словами, у 2021 році також стрімко зросла кількість сексуальних злочинів проти дітей.