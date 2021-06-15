В Киевской области мужчина облил бензином жену и поджег. Между супругами, которые жили вместе более 20 лет, произошла ссора во время ужина.

По версии правоохранителей, 55-летняя Светлана пыталась выгнать сожителя из дома. 61-летний Петр вернулся в дом с канистрой бензина — часть вылил на жену, а часть на пол, после чего поджег спичкой.

Пострадавшую забрала скорая помощь — она ​​почти вся обгорела.

— У женщины был термический ожог лица, туловища, верхних конечностей и нижних конечностей, площадью около 60%. Ожоги 1-3 степени, ожоговый шок. Мы занимались стабилизацией состояния пациентки, — рассказывают медики.

Подозреваемый делится, что с того вечера ничего не помнит, но уверяет — женщину поджег не он. Не верит в намерения отца убить мать и дочь Полина.

— Отец у нас более сдержанный. Мать — противоположная сторона, она более эмоциональная, как агрессор. Ссорились они часто, но так: поссорятся-поссорятся и сразу же помирятся.

Прокурор настаивал, чтобы 61-летнего Петра держали под стражей, но судья отправил его под домашний арест. Ему грозит до 15 лет заключения. Между тем 55-летнюю Светлану до сих пор пытаются спасти врачи.

На Кировоградщине женщина подожгла дом со свекровью

В Кировоградской области женщина отомстила бывшей свекрови за издевательства. Сначала экс-невестка била жертву руками, потом ножом, а когда та умерла, подожгла дом с матерью бывшего.

Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.