У Київській області чоловік облив бензином дружину та підпалив. Між подружжям, яке жило разом понад 20 років, сталася сварка під час вечері.

За версією правоохоронців, 55-річна Світлана намагалася вигнати співмешканця з дому. Натомість 61-річний Петро повернувся до будинку з каністрою бензину – частину вилив на дружину, а частину на підлогу, після чого підпалив сірником.

Потерпілу забрала швидка допомога – вона майже вся обгоріла.

– У жінки був термічний опік обличчя, тулуба, верхніх кінцівок та нижніх кінцівок, площею близько 60 %. Опіки 1-3 ступеню, опіковий шок. Ми займалися стабілізацією стану пацієнтки, – розповідають медики.

Підозрюваний ділиться, що з того вечора нічого не пам’ятає, але запевняє – жінку підпалив не він. Не вірить у намір батька вбити матір і донька Поліна.

– Батько у нас більш стриманий. Мати – протилежна сторона, вона більш емоційна, така як агресор. Сварилися вони часто, але так: посваряться-посваряться і зразу ж помиряться.

Прокурор наполягав, аби 61-річного Петра тримали під вартою, та суддя відправив його під домашній арешт. Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Тим часом 55-річну Світлану досі намагаються врятувати лікарі.

На Кіровоградщині жінка підпалила будинок зі свекрухою

У Кіровоградській області жінка помстилася колишній свекрусі за знущання. Спочатку екс-невістка била жертву руками, потім ножем, а коли та померла, підпалила будинок з матір’ю колишнього.

Її засудили до 15 років позбавлення волі.