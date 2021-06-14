14 июня на реке Днестр в селе Устечко Тернопольской области нашли тело второго несовершеннолетнего рыбака, который вместе с товарищем исчез еще 11 июня. Тело первого юноши нашли 13 июня в 17.30.

Рыбаки перестали выходить на связь с 03.00 11 июня.

Их более трех суток искали спасатели, водолазы и кинологи. Также на месте происшествия работала Нацполиция.

Погибли несовершеннолетние от утопления, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Ивано-Франковской области утонул мальчик

13 июня в Ивано-Франковской области спасатели подняли на берег тело ребенка, которого искали сутки на реке Черемош в районе села Тюдов.

12-летний мальчик упал в воду, поскользнувшись на камне. После этого его понесло вниз течением.

Подробнее о мальчике, который утонул в Ивано-Франковской области, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины