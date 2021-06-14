14 червня на річці Дністер у селі Устечко Тернопільської області знайшли тіло другого неповнолітнього рибалки, який разом із товаришем зник ще 11 червня. Тіло першого юнака знайшли 13 червня о 17.30.

Рибалки перестали виходити на зв’язок із 03.00 11 червня.

Їх понад три доби шукали рятувальники, водолази та кінологи. Також на місці події працювала Нацполіція.

Загинули неповнолітні від утоплення, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

В Івано-Франківській області потонув хлопчик

13 червня в Івано-Франківській області рятувальники підняли на берег тіло дитини, яку шукали добу на річці Черемош в районі села Тюдів.

12-річний хлопчик впав у воду, послизнувшись на камені. Після цього його понесло вниз течією.

Детальніше про хлопчика, який потонув в Івано-Франківській області, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС України

Фото: ДСНС України