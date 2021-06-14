(Українська) ДТП в Одесі: одне авто розірвало навпіл, інше — перекинулося

В Одессе ночью произошли два масштабные и смертельные дорожно-транспортные происшествия. В частности, в результате одной из аварий пассажир и водитель погибли сразу на месте.

Так, в ночь на 14 июня, около 03.00, на улице Черноморского Казачества произошло серьезное автопроисшествие. В результате чего погибла 22-летняя пассажирка. В то же время водителя и еще одного пассажира госпитализировали в больницу.

Автомобиль Daewoo Nubira вылетел из дороги и врезался в дерево. После чего машина перевернулась.

По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Другое ДТП произошло позже, около 05.00, на улице Среднефонтанской. Так, легковой автомобиль разорвало на две части.

В результате аварии, водитель и пассажир погибли сразу на месте.

В Одессе произошло два смертельных ДТП: одно авто разорвало пополам, другое — перевернулось / 2 фотографии

По данным полицейских, водитель автомобиля BMW превысил скорость, вылетел с проезжей части и протаранил столб. От удара кузов машины разорвало пополам.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняются.

Смертельное ДТП на Херсонщине

В начале июня в Херсонской области произошла авария. В результате столкновения грузовика и внедорожника погибла семья — отец, мать и 6-летняя дочь.

Трагедия произошла на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск возле села Цукуры Каховского района.

Источник: Думская