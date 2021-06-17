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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Донбассе боевики ранили украинского военного

ООС, Донбас

16 июня около 19.30 на Донбассе ранили украинского военного. Бойцу оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Сейчас состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Луганское Бахмутского района Донецкой области. Это участок ответственности военной группировки Север.

На месте работают чиновники воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

Подрыв военных на Донбассе

15 июня на Донбассе подорвалось два военных. Бойцов доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями.

Сейчас состояние одного из них — удовлетворительное, другого — средне тяжести. Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Все подробности инцидента выясняются.

Источник: Оперативно-тактическая группировка Север

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