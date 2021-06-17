16 июня около 19.30 на Донбассе ранили украинского военного. Бойцу оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Сейчас состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Луганское Бахмутского района Донецкой области. Это участок ответственности военной группировки Север.
На месте работают чиновники воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка.
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.
Подрыв военных на Донбассе
15 июня на Донбассе подорвалось два военных. Бойцов доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями.
Сейчас состояние одного из них — удовлетворительное, другого — средне тяжести. Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Все подробности инцидента выясняются.
Источник: Оперативно-тактическая группировка Север